عرض المتهم بقتل زوجته فى المرج على الطب الشرعى

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بعرض "سمير.ق" المتهم بقتل زوجته بمنطقة المرج على الطب الشرعي، لبيان إصابة المتهم بمرض نفسي من عدمه.وكانت قد أمرت النيابة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.وكان أصيب المتهم منذ شهور بتشنجات، وظن الجميع أنها جلطة، وبعد نقله للمستشفى وتوقيع الكشف الطبي عليه، أوضح الأطباء أنه يُعاني من مرض نفسي.البداية عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغًا يفيد بقيام صاحب سوبر ماركت بذبح زوجته بسبب خلافات أسرية، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم، وتم ضبط المتهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.