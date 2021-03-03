تايوان تتلقى أول شحنة من لقاح كورونا

أعلن مركز السيطرة على الأوبئة المركزي، اليوم الأربعاء، أن تايوان تلقت أول شحنة من لقاحات استرازينيكا ضد فيروس كورونا.وقال وزير الصحة تشين شيه شونج، الذي يترأس المركز أيضا، في مؤتمر صحفي إن 117 ألف جرعة من اللقاح، وصلت لتايوان على متن الخطوط الجوية الكورية اليوم.وأضاف: "سوف يتم توزيع الشحنة الأولى من لقاحات استرازينيكا قريبا على العاملين في مجال الرعاية الصحية".وقد سجلت تايوان، التي يبلغ تعداد سكانها 23.6 مليون نسمة، حتى الآن 958 حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها 77 حالة عدوى محلية، وتسع حالات وفاة بالفيروس.