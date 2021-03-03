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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

كل ماتريد معرفته عن ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول 2021

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:15 ص
جريدة الدستور
نعمات مدحت
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اعتمدت وزارة البترول والثروة المعدنية، حركة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول 2021، خلال الساعات الماضية، لذا تستمر عمليات البحث عبر المنصات الإلكترونية، عن الأسماء التي تم ترقيتها، داخل القطاع، خلال هذه الفترة، فهناك العديد من المواطنين داخل القطاع تترقب حركة الترقيات من كل عام.

وتهدف حركة الترقيات إلى التطوير وخلق فرص للكوادر الشابة المؤهلة التي تتحمل مسؤولية النهوض بقطاع البترول في مصر خلال الفترة المقبلة.

ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول 2021


وقامت الوزارة بحركة ندب وترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021، لبعض الشركات التى أكدت استلامها أسماء بالحركة وتم نشرها، وتعتبر حركة الترقيات لشهر يناير من العام الجاري لكافة العاملين المستحقين بقطاع البترول من شركة القطاع المشترك والاستثماري والعام، لوظائف مدير إدارة، رئيس قسم- وظائف نمطية داخل القطاعات.

بينما تم إرسال بعض الأسماء المستحقين والحاصلين على الترقيات على البريد الإلكتروني الخاص لكل عامل بالشركة، إضافة إلى نشرها عبر البوابة الإلكترونية الرسمية للعاملين بقطاع البترول، على أن يتم نشر باقى الأسماء تباعًا خلال الساعات القادمة.

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بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021 

ويمكن للمواطنين الذين يريدون معرفة أسماء الذين شملتهم الترقيات، الدخول عبر البوابة الإلكترونية لقطاع البترول، ويتبع الخطوات التالية: القيام بإدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة به، وفى حالة عدم معرفة كلمة المرور يرجى الضغط على كلمة نسيت كلمة المرور وذلك لإرسال كلمة مرور جديدة على هاتفك الخاص ويرجى الاحتفاظ بكلمة المرور.
ثم بعد الدخول على البوابة سيفتح لك جميع الأخبار والتعليمات الجديدة وحركة الترقيات باسمك.

حركة ترقيات شهر يناير سنة 2021


وبعد معرفة ترقيات الإدارة العليا بقطاع البترول 2021، تعتبر حركة ترقيات يناير من أكبر الحركات التى يصدرها قطاع البترول لكافة العاملين، وذلك تقديرًا لمجهود العاملين طوال فترة عملهم بالقطاع، والذى يأتي فى إطار تطبيق استراتيجية وزارة البترول بالاهتمام بالعنصر البشري وتحسين الأداء لزيادة الانتاج، وتحفيز العاملين وإعداد كوادر فنية قادرة على مواكبة التطورات المستمرة فى قطاع البترول، والقدرة على تحمل المسؤولية خاصة فى قيادات الصف الثاني والثالث.

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