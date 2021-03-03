ضبط عاطلين سحلا فتاة لسرقة هاتفها بالنزهة

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، في اتهام عاطلين بسحل ربة منزل لسرقة هاتف محمول بدائرة قسم شرطة النزهة، أن المتهمين تم إلقاء القبض عليهما فور وقوع الجريمة.وكشف قرار الاحالة قيام المتهمين وهما "س.ص"، "م.ر" بسحل المجني عليها " ش. م" أثناء محاولتهما سرقة هاتف محمول مملوك لها، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها بأن جذب المتهم الثاني الهاتف عنوة، فتشبثت به فدفعها وانطلق بدراجة نارية بقيادة المتهم الأول مما أسقطها أرضًا فحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.وتمكن المتهمان بتلك الوسيلة القهرية من شل مقاومتها،إلا أنه أوقفت جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما به، وهو ضبطهما متلبسين بالجريمة.