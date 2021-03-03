خارجية فلسطين تدين اعتداء إسرائيل على الكنيسة الرومانية بالقدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اعتداء المستوطنين على الكنيسة الرومانية في القدس المحتلة.وحملت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسئولية كاملة عن هذا الاعتداء وعن التصعيد الحاصل في استهداف الأماكن المقدسة ودور العبادة المسيحية والإسلامية وحرية الوصول إليها، بجانب استهداف عشرات الأماكن والمقامات الدينية والأثرية والتاريخية في طول الضفة الغربية وعرضها.وشددت الخارجية على أن هذه الاعتداءات تمثل دعوة صريحة للحرب الدينية لإخفاء الطابع السياسي للصراع.وطالبت الخارجية المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، بسرعة التحرك لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة، والمقدسات المسيحية والإسلامية، خاصة بما في ذلك ضمان حرية العبادة وحق المصلين بالوصول إليها كمبدأ أساس لحقوق الإنسان، وكجزء مهم في اتفاقيات جنيف على القوة القائمة بالاحتلال الالتزام به.يذكر أن مستوطنين أشعلو النار أمس، في مدخل دير الكنيسة الرومانية في القدس، وهو الاعتداء الرابع على الكنيسة ذاتها خلال أقل من شهر.