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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية: إيقاف 3 ضباط و21 رجل أعمال ووافد فى قضايا فساد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:32 ص
هيئة الرقابة ومكافحة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية
وكالات
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أعلن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، إيقاف 3 ضباط من منسوبي الحرس الملكي و21 رجل أعمال ووافد في قضايا فساد بـ 400 مليون ريال.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول في الهيئة قوله إن "الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها".

وأوضح أن أبرز القضايا كانت "إيقاف 3 ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم)، و21 رجل أعمال ووافد من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال"، مشيرا إلى أن "ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن بلغ 400 مليون ريال، ومازالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية".

وأضاف البيان أنه تم "إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقًا بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين (وسطاء) لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج 79 منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسطاء، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ مليونين ومئة وخمسة
وثمانين ألف ريال".

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