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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:40 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية
هبه محمد
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بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2021، ارتفعت عمليات البحث على موقع "جوجل" ومواقع التواصل الإجتماعي من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور؛ لمعرفة الموعد.

ما هو موعد امتحانات الثانوية العامة 2021


وقال وزير التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد بأكثر من فرصة ومحاولات مختلفة للطلاب، مشيرا إلى أنه على الأرجح لن تعقد امتحانات الثانوية قبل شهر يوليو.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحان إلكتروني تجريبي لطلاب الثانوية العامة في شهر أبريل من المنزل للتدريب على شكل الامتحان النهائي.


وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطبيق الامتحان التحريري الإلكتروني لجميع الطلاب بالمراحل التعليمية من خلال الكود الإلكتروني الذي يتم الاستعلام عنه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وتم وضع الجداول الامتحانية لطلاب الصفوف الثانوية، مع الإلتزام بكافة الإجراءات لضمان سير مجريات التعليم بأمان.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021


ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت على موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موعد امتحانات الثانوية العامة 2021، وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

الامتحانات الإلكترونية للمرحلة الثانوية 2021


وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، عن تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة سيستخدمها طلاب الثانوية العامة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة نحو حوالي ما يقرب إلى مليار جنيه مصري ( لحوالي 650 ألف طالب )، وأكدت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة بدأت يوم السبت الماضي الموافق 27 فبراير 2020، ومستمرة حتى 8 من شهر مارس 2021.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021


وتستمر جمهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، وذلك حفاظًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي أصبح أشد خطورة عن السابق وأسرع بكثير في الإنتشار، وتلتزم وزارة التربية والتعليم بالمواعيد المعلن عنها مؤكدة بعدم إلغاء أو تأجيل المواعيد.

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