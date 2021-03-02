موعد امتحانات الثانوية العامة 2021

وقال وزير التربية والتعليم إن امتحانات الثانوية العامة 2021 ستعقد بأكثر من فرصة ومحاولات مختلفة للطلاب، مشيرا إلى أنه على الأرجح لن تعقد امتحانات الثانوية قبل شهر يوليو.





وأضاف وزير التربية والتعليم، أنه سيتم عقد امتحان إلكتروني تجريبي لطلاب الثانوية العامة في شهر أبريل من المنزل للتدريب على شكل الامتحان النهائي.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطبيق الامتحان التحريري الإلكتروني لجميع الطلاب بالمراحل التعليمية من خلال الكود الإلكتروني الذي يتم الاستعلام عنه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وتم وضع الجداول الامتحانية لطلاب الصفوف الثانوية، مع الإلتزام بكافة الإجراءات لضمان سير مجريات التعليم بأمان.