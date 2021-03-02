موعد امتحانات الثانوية العامة 2021
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 10:40 م
هبه محمدطباعة
بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2021، ارتفعت عمليات البحث على موقع "جوجل" ومواقع التواصل الإجتماعي من قبل طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور؛ لمعرفة الموعد.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطبيق الامتحان التحريري الإلكتروني لجميع الطلاب بالمراحل التعليمية من خلال الكود الإلكتروني الذي يتم الاستعلام عنه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وتم وضع الجداول الامتحانية لطلاب الصفوف الثانوية، مع الإلتزام بكافة الإجراءات لضمان سير مجريات التعليم بأمان.
ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت على موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موعد امتحانات الثانوية العامة 2021، وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، عن تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة سيستخدمها طلاب الثانوية العامة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة نحو حوالي ما يقرب إلى مليار جنيه مصري ( لحوالي 650 ألف طالب )، وأكدت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة بدأت يوم السبت الماضي الموافق 27 فبراير 2020، ومستمرة حتى 8 من شهر مارس 2021.
وتستمر جمهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، وذلك حفاظًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي أصبح أشد خطورة عن السابق وأسرع بكثير في الإنتشار، وتلتزم وزارة التربية والتعليم بالمواعيد المعلن عنها مؤكدة بعدم إلغاء أو تأجيل المواعيد.
ما هو موعد امتحانات الثانوية العامة 2021
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تطبيق الامتحان التحريري الإلكتروني لجميع الطلاب بالمراحل التعليمية من خلال الكود الإلكتروني الذي يتم الاستعلام عنه من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي، وتم وضع الجداول الامتحانية لطلاب الصفوف الثانوية، مع الإلتزام بكافة الإجراءات لضمان سير مجريات التعليم بأمان.
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ونظرًا لإرتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت على موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، لذلك يعرض لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موعد امتحانات الثانوية العامة 2021، وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
الامتحانات الإلكترونية للمرحلة الثانوية 2021
وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، عن تأمين لجان الثانوية العامة بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية متعددة وحلول تقنية مختلفة سيستخدمها طلاب الثانوية العامة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة نحو حوالي ما يقرب إلى مليار جنيه مصري ( لحوالي 650 ألف طالب )، وأكدت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة بدأت يوم السبت الماضي الموافق 27 فبراير 2020، ومستمرة حتى 8 من شهر مارس 2021.
تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2021
وتستمر جمهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، وذلك حفاظًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي أصبح أشد خطورة عن السابق وأسرع بكثير في الإنتشار، وتلتزم وزارة التربية والتعليم بالمواعيد المعلن عنها مؤكدة بعدم إلغاء أو تأجيل المواعيد.