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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:35 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021، تصدر محرك البحث العالمي "جوجل" وذلك مع بدء شهر جديد مارس بحث وترقب الملايين من الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة عن موعد صرف المعاش.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بطمأنه المواطنين الذين تخلفوا عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة للشهر الماضي انه يستطيع الصرف من جميع مكاتب البريد خلال صباح الغد، لافته إلى أنه يتم الصرف من خلال حضور صاحب المعاش وتقديم بطاقة الرقم القومي ليتم الصرف، كما سيتم صرف المعاش للشهر الحالي بداية من منتصف الأسبوع المقبل في جميع المحافظات، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمواطنين المنطبق عليهم الشروط والتسجيل في صرف المعاش من خلال الموقع.

وتعمل الدولة المصرية جاهده لتوفير كافه الاجراءات الاحترازية والوقائية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي راح ضحيته العديد من سكان كوكب الأرض خلال الأشهر القليلة الماضية ولم يكتشف له العلماء لقاح حتى الآن.

طريقة تقديم شكاوى تكافل وكرامة

ومن يرغب في تقديم شكاوى تكافل وكرامة والتظلمات إلكترونيًا على عدم قبولهم في البرنامج إتباع الخطوات التالية:-

1 - تسجيل الدخول عبر بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج التكافل والكرامة من " www.moss.gov.eg ".
2 - كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.
3 - اضغط على كلمة شكاوى.
4 - كتابة بيانات الراغب في تقديم الشكوى.
5 - كتابة الشكاوى المراد تقديمها بالتفصيل.
6 - اضغط على كلمة إرسال.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي www.moss.gov.eg .
انقر على برنامج تكافل وكرامة.
كتابة الرقم القومي.
كتابة الاسم رباعي.

خطوات تسجيل الدخول على موقع مصلحة الضرائب المصرية

حدد معاش شهر مارس.
ادخل رقم الهاتف.
اضغط استعلم الآن.

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