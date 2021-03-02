الإعدام لشاب أشعل النار في جسد والده بالفيوم

حكمت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم إبراهيم أبو ذكري، وعضويه المستشارين ماركو سمير فرج ووليد محمد شحاته، وأمانة سر نصيف أمين، على المتهم أحمد خالد عبد الحميد وشهرته "ويكا " عاطل، بالإعدام شنقًا، بعد إحالة أوراقه لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي.ترجع تفاصيل القضية رقم 22614 جنايات قسم أول الفيوم الي 19 نوفمبر عام 2018 عندما أضرم شاب النار فى جسد والده، بالفيوم، بعد أن رفض الأخير إعطاءه أموالًا لشراء مخدرات، وأسفر الحادث عن إصابة الأب بحروق بنسبة ٩٠٪، وإصابة زوج خالة المتهم، الذى تصادف وجوده بالشقة.تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، وقت حدوث الواقعة منذ عامين، إخطارًا يفيد بنشوب حريق هائل ومصابين بشقة سكنية بناحية الكيمان، بشارع الاستاد الرياضى، وتم الدفع بقوات الحماية التى تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها.وبالفحص كشفت تحريات اللواء هيثم عطا، مدير المباحث، عن أن مرتكب الواقعة هو المدعو أحمد خالد عبدالحميد، ٢٨ عامًا، وأنه سكب البنزين على جسد والده وأضرم النار فيه والشقة، ما تسبب فى إصابة الأب بحروق فى مختلف أنحاء جسده.وكشفت التحقيقات عن أن الجانى سبق اتهامه فى ٦ قضايا سرقة ومخدرات وممارسة البلطجة، وأنه اعتاد الحصول على أموال من والده الموظف بجامعة الفيوم لشراء الاستروكس والهيروين، وتم ضبطه مختبئًا وسط المقابر.