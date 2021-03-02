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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. هند عبدالحليم ووالدها في «معكم منى الشاذلي»

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:32 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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يحل الكابتن أحمد عبدالحليم، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، وابنته الفنانة هند عبدالحليم، ضيفين على برنامج «معكم منى الشاذلي»، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة «cbc».

تروي هند قصة دخولها الوسط الفني، ورفض والدها القاطع للأمر في البداية، كما تتحدث عن أبرز أدوارها في الفترة الأخيرة، ومنها مشاركتها في بطولة مسلسل «حكايات بنات».

من جانبه، يتحدث أحمد عبدالحليم عن تاريخه الكروي البارز داخل المستطيل الأخضر، ومشاركته ضمن صفوف المنتخب الوطني، وحصده عددا من البطولات المحلية والإفريقية مع نادي الزمالك.

وفي الفقرة الثانية، تستقبل الشاذلي الدكتورة آية الخولي، أستاذ العمارة والتخطيط العمراني، للحديث عن دراستها الخاصة بـ"المدن الصديقة للأطفال"، وكيف نخلق بيئة مناسبة للأطفال داخل المدن القائمة، وكذلك التخطيط للمدن الجديدة.

وتكشف الخولي عن تفاصيل مشاركتها في عدد من المشاريع والمنح الخاصة بفكرة المدن الصديقة للأطفال، ومنها وجودها ضمن 6 مخططين عمرانيين على مستوى العالم داخل مقاطعة «نيمبو» الصينية، والتي حصدت لقب المدينة الأسعد داخل الصين لـ9 مرات.

وفي الفقرة الثالثة، يجيب الدكتور هشام عزمي، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، عن أبرز الأسئلة الخاصة بإطلاق جائزة المبدع الصغير، والتي استحدثتها الدولة، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس.

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