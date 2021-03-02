التشيك تسجل 12 ألفا و510 إصابات بكورونا خلال يوم واحد

سجلت وزارة الصحة التشيكية، 12 ألفا و510 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي"، اليوم الثلاثاء، أن البلاد سجلت أيضا رقما قياسيا جديدا في عدد الحالات الحرجة جراء الإصابة بالفيروس هو الأعلى منذ بداية تفشي الوباء بلغ ألفا و568 مريضا بمستشفيات البلاد.وتخطى إجمالي الإصابات في التشيك حاجز المليون و250 ألف إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 20 ألفا و469.