التصريح بدفن جثة شاب غرق في نهر النيل بالجيزة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، بدفن جثة شاب غرق فى نهر النيل بالجيزة بعدما تمكنت الأجهزة قوات الإنقاذ من انتشال جثمانه.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شاب بنهر النيل، بشارع البحر الأعظم، بدائرة قسم الجيزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن الضحية مقيم بالعمرانية، وخلال تنزهه بصحبة أصدقائه غرق بنهر النيل.تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، واستمرت عمليات البحث 6 أيام، حتى تم العثور على جثته صباح اليوم الثلاثاء، وانتشالها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.