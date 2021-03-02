سيدة تستولي على 17 مليون جنيه من المواطنين لتوظيفهم بالغربية

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط سيدة استولت على 17 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها، في محافظة الغربية.تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من عدد من المواطنين بتلقي إحدى السيدات ونجلها، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية، بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة وقيام المتهمين المشار إليهما بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية مقابل أرباح، وتمكنا من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (17 مليونا وأربعمائة وخمسون ألف جنيه، إلا أنهما توقفا عن سـداد الأرباح، ورفضا رد أصل المبالغ المالية المسـتولى عليها.وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبط المتهمة الأولى.بمواجهتها أقرت بارتكابها للواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع نجلها "هارب"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.