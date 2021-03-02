«زوم» تتوقع الحفاظ على دورها المركزي في الحياة اليومية خلال 2021

حقق تطبيق "زوم" نموا قويا نهاية العام 2020 الذي رفعه من مجرد خدمة لندوات الفيديو إلى أداة محورية في الحياة المهنية والمدرسية والاجتماعية، في منحى يبدو ثابتا رغم تحسن الآفاق الصحية في 2021.وتعوّل الشركة على تحقيق نمو بنسبة 42 % في إيراداتها خلال العام الجاري، بحسب بيان عن نتائجها الربعية رغم إمكان تقلص الحاجة للتعليم أو العمل مِن بُعد في ظل الاستخدام المتزايد للقاحات ضد فيروس كورونا.ومن فبراير 2020 حتى يناير 2021، بلغت إيرادات "زوم" 2،65 مليار دولار، بازدياد نسبته 327 % مقارنة مع العام السابق، وقد وصلت أرباح الخدمة الصافية إلى 672 مليون دولار (في مقابل 25 مليونا في 2019-2020).وقال رئيس "زوم" إريك يوان في تصريحات أوردها البيان "يشرفنا الدور الذي نؤديه كشركاء مميزين وكمحرك للبيئة المعاصرة المرتبطة بالعمل من أي مكان".