وزير الخارجية يستقبل نظيرته السودانية بقصر التحرير (صور)

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان، وذلك بمقر وزارة الخارجية المصرية بقصر التحرير.ومن المتوقع أن يبحث اللقاء سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فيما يتعلق بقضية "سد النهضة"، ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا في أعقاب مباحثاتهما.ويعد هذا هو اللقاء الأول والزيارة الأولى للوزيرة السودانية بعد تشكيل الحكومة الجديدة.