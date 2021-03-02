ارتفاع معدل البطالة في فنلندا خلال يناير الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفنلندي، الصادرة اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل البطالة خلال يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وذكر مكتب الإحصاء أن معدل البطالة خلال الشهر الماضي بلغ 8.7% من إجمالي السكان بين من تتراوح أعمارهم بين 15 و74 عاما، مقابل 7.1% خلال الشهر نفسه من العام الماضي.وارتفع عدد العاطلين في فنلندا خلال يناير الماضي بمقدار 41 ألف عاطل إلى 235 ألف عاطل، مقابل 194 ألف في الشهر نفسه من العام الماضي.