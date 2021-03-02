«الإهمال» يقود 3 ممرضين للسجن 6 أشهر بحلوان

قضت محكمة جنح مستأنف حلوان، برئاسة المستشار محمود حمدي، اليوم الثلاثاء، بحبس 3 ممرضين بمصحة نفسية 6 أشهر؛ لاتهامهم بالإهمال والتسبب في وفاة مريض.كان أسرة شاب أبلغت قسم شرطة حلوان عن وفاة نجلها داخل دورة مياه مصحة نفسية، واشتباهم في الوفاة جنائيًا.انتقلت الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على الجثة، وبمناظرتها تبين وجود إصابات بالوجه والرقبة، وأن إصابات المجني عليه، رضية احتكاكية حيوية وحديثة، حدثت من المصادمة بجسم صلب.كما أن الإصابات المشاهدة بيمين العنق والوجه والشفتين والأنف، عبارة عن إصابات رضية احتكاكية يشير شكلها وتوزيعها إلى أنها على غرار الضغط بأصابع اليد بغرض سد المسالك الهوائية العليا.وأكد التقرير أن الإصابات المُشاهدة بيسار العنق هي إصابات رضية احتكاكية حدثت من الضغط على العنق بجسم «صلب لين» كالحبل أو ما في حكمه، وانتهى التقرير إلى أن سبب الوفاة هو اسفكسيا كتم النفس والضغط على العنق، وأثبتت المسئولية إهمال ممرضين مشرفين على حالة المجني عليه.