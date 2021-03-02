أول حفل غنائي لـ روبي بعد ألبوم «حتة تانية» (صور)

احتفلت الفنانة والمطربة روبي، أمس الإثنين، بألبومها الجديد "حتة تانية" مع الجمهور، في حفل أقيم بأحد المناطق المفتوحة بالقاهرة، ليكون الأول في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ وهو من تنظيم المنتج السينمائي ومنظم الحفلات وليد منصور.ويعد الحفل هو الأول لـ روبي عقب إصدارها مؤخرا ألبوم "حتة تانية"، والذي أنتجته شركة "تالنت بيتس"؛ وهي أول إنتاجات وليد منصور للفنانة روبي؛ التي تعود للغناء بعد توقف عدة سنوات.ويستعد المنتج وليد منصور خلال الفترة المقبلة لعمل عدد من الحفلات الغنائية مع مراعاة التباعد الاجتماعي والإجراءات اللازمة الاحترازية المطلوبة، إضافة إلى استعداداته الخاصة بعدد من الأغنيات السينجل أو الألبومات لكبار المطربين.