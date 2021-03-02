نجل شاه إيران: خامنئي يواصل ابتزاز العالم بقتل الإيرانيين

انتقد نجل شاه إيران السابق رضا بهلوي، النظام الإيراني بعد عملية الإعدامات الأخيرة والواسعة في طهران والتي أثارت ردود فعل دولية.ووجه بهلوي انتقاداته للصمت الدولي تجاه نظام إيران، وقال عبر حسابه تويتر "في الوقت الذي أصبح العالم رهينة لابتزاز خامنئي النووي، فإنه يواصل حملته القاتلة ضد الإيرانيين".وتابع: "لقد قتل نظام خامنئي اليوم 4 سجناء سياسيين تعرضوا للتعذيب وحُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة، ولم يتم إخطار عائلاتهم إلا بعد إعدامهم".وكان رضا بهلوي قد وصف نظام طهران بالنظام الفاشي، وشن هجوما عنيفا على النظام بعد التقارير التي أفادت بإعدام النظام الإيراني لمحتج آخر وتعذيبه حتى الموت.