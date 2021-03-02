طلاب الصف الثانى الثانوى يؤدون امتحان الأحياء والفلسفة والمنطق

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان مادتي الأحياء والفلسفة والمنطق،اليوم، في ثاني امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم، إلكترونيًا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.