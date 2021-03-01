رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ديفيد كاميرون يستبعد العودة إلى منصبه كرئيس للوزراء

الإثنين 01/مارس/2021 - 11:04 م
ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون
ا ش ا
طباعة
قال رئيس الورزاء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون، الإثنين، إن احتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسياسة مرة أخرى "كافٍ لإبقائنا جميعًا في حالة إنتظار'' لكنه استبعد عودته إلى الجبهة السياسية مرة أخرى.

وأضاف كاميرون في حوار بينه وبين أحد أعضاء البرلمان عن الحزب الوطني الإسكتلندي نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية: "أنا سعيد بما أفعله"، حيث كشف أنه "بالتأكيد" لا يفوت المشاركة في أسئلة رئيس الوزراء في مجلس العموم كل يوم أربعاء حيث توجه الأسئلة لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون.

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد ألمح في عطلة نهاية الأسبوع إلى أنه قد يبدأ محاولة للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 بعد أن أطاح به جو بايدن العام الماضي.

وقال الرئيس السابق، المنتمي للحزب الجمهوري في حديث له نشر يوم أمس الأحد: "بمساعدتك، سنستعيد مجلس النواب، وسنفوز بمجلس الشيوخ، وبعد ذلك سأعود رئيسا منتصرًا إلى البيت الأبيض".

وسُئل كاميرون اليوم خلال ظهوره أمام لجنة استراتيجية الأمن القومي بالبرلمان عما إذا كان يفكر يومًا في العودة.

وقال أنجوس بريندان ماكنيل، عضو البرلمان عن الحزب الوطني الأسكتلندي، لكاميرون: "دونالد ترامب يتوهم العودة في مرحلة ما. هل خطر ببالك من قبل أن تفعل مثله؟".

أجاب كاميرون: "لا. بالتفكير في عودة دونالد ترامب، أعتقد أنه يكفي لإبقائنا جميعًا في حالة إنتظار."

أضاف: "لا، أنا سعيد بفعل ما أفعله من أجل مرضى الزهايمر والخرف، أقضي الكثير من الوقت في ذلك."، ومضى قائلًا: "أنا أمضي الوقت في محاولة تركيز ميزانية المساعدات على الدول الأكثر هشاشة وأنا أواصل ذلك، لقد قمت بإنشاء مجلس للدول المحتاجة في السابق مع رئيس ليبيريا ووزير المالية السابق لرواندا."

وقال كاميرون: "الحقيقة هى أنه بمرور الوقت ستخرج الهند والصين من الفقر، لكننا سنترك مع الصوماليين، والبورونديين، وسييرا ليون، والبلدان المضطربة بشدة والصراعات التي لن تتسبب في ذلك. فقط الكثير من الفقر ولكن الكثير من المشاكل لبقية العالم."

وعند سؤاله مباشرة عما إذا كان قد فاته التواجد في مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت، قال كاميرون مازحًا: "أنا بالتأكيد لا أفتقد يوم الأربعاء الساعة 12 ظهرا، الأربعاء الساعة 12 ظهرا لا يمر بدوني، لكن الأمر مختلف بعض الشيء هذه الأيام عن ما مضى."

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

«التعليم» تحذر من موقع وهمي يطلب أكواد طلاب الثانوية لعرض النتيجة

الأرصاد: غدًا طقس شديد البرودة ليلًا.. والقاهرة 12

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

الصور

image description

مساعدات عينية ومادية لأسر ضحايا انهيار بئر صرف بمنزل في منفلوط

image description

اختبار محافظ دمياط ضمن أبرز الشخصيات المؤثرة بمجال «المرأة في القيادة» عربيًا

image description

محافظ دمياط مشروع إنشاء المجزر الآلي والمحجر البيطري

image description

جامعة دمياط تشارك فى مبادرة «حياة كريمة»

image description

«تعليم دمياط»: 95% أدوا امتحان الصف الأول الثانوي

الأكثر قراءة

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وشروط استئناف الرحلات

الحماية المدنية تسيطر على حريق بجانب دائري البساتين

«التعليم» تحذر من موقع وهمي يطلب أكواد طلاب الثانوية لعرض النتيجة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

رابط تحميل النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائى الترم الأول 2021 "الشهادة الابتدائية"

بدء الربيع والقمر «الدودي».. 9 ظواهر فلكية في شهر مارس

دراسة: الأكاديميون الرجال أكثر إجراء للأبحاث العلمية مقارنة بالنساء

الاتحاد الإفريقى يقيم الاحتفال القارى السادس بالتغذية المدرسية

أيام زمان

بكى مرتين.. حكاية تورط عبد الوهاب في مآزق سياسية أحدها مفبرك

«من أول نظرة».. قصة حب يوسف إدريس ورجاء الرفاعي

«دون مهر ولا شبكة ولا شقة».. يوسف إدريس يتحدث عن زواجه

كيف تسببت الديون فى تراجع شكرى سرحان عن قرار اعتزاله؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
التنين ليس عربيًا
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
المزيد

الثقافة

قريبًا.. صدور 4 أعمال أدبية لـ عبدالرحيم كمال عن دار إنسان

الأربعاء.. علي الأعرجي يناقش مجموعاته الشعرية بالنيل الثقافية

الأربعاء.. نانيس عرفات تناقش «حلم مدام ريتا» بالنيل الثقافية

هيئة الكتاب تعلن فتح باب التقدم لجائزة «أفضل كتاب»