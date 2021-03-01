ديفيد كاميرون يستبعد العودة إلى منصبه كرئيس للوزراء

قال رئيس الورزاء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون، الإثنين، إن احتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسياسة مرة أخرى "كافٍ لإبقائنا جميعًا في حالة إنتظار'' لكنه استبعد عودته إلى الجبهة السياسية مرة أخرى.وأضاف كاميرون في حوار بينه وبين أحد أعضاء البرلمان عن الحزب الوطني الإسكتلندي نشرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية: "أنا سعيد بما أفعله"، حيث كشف أنه "بالتأكيد" لا يفوت المشاركة في أسئلة رئيس الوزراء في مجلس العموم كل يوم أربعاء حيث توجه الأسئلة لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون.كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد ألمح في عطلة نهاية الأسبوع إلى أنه قد يبدأ محاولة للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024 بعد أن أطاح به جو بايدن العام الماضي.وقال الرئيس السابق، المنتمي للحزب الجمهوري في حديث له نشر يوم أمس الأحد: "بمساعدتك، سنستعيد مجلس النواب، وسنفوز بمجلس الشيوخ، وبعد ذلك سأعود رئيسا منتصرًا إلى البيت الأبيض".وسُئل كاميرون اليوم خلال ظهوره أمام لجنة استراتيجية الأمن القومي بالبرلمان عما إذا كان يفكر يومًا في العودة.وقال أنجوس بريندان ماكنيل، عضو البرلمان عن الحزب الوطني الأسكتلندي، لكاميرون: "دونالد ترامب يتوهم العودة في مرحلة ما. هل خطر ببالك من قبل أن تفعل مثله؟".أجاب كاميرون: "لا. بالتفكير في عودة دونالد ترامب، أعتقد أنه يكفي لإبقائنا جميعًا في حالة إنتظار."أضاف: "لا، أنا سعيد بفعل ما أفعله من أجل مرضى الزهايمر والخرف، أقضي الكثير من الوقت في ذلك."، ومضى قائلًا: "أنا أمضي الوقت في محاولة تركيز ميزانية المساعدات على الدول الأكثر هشاشة وأنا أواصل ذلك، لقد قمت بإنشاء مجلس للدول المحتاجة في السابق مع رئيس ليبيريا ووزير المالية السابق لرواندا."وقال كاميرون: "الحقيقة هى أنه بمرور الوقت ستخرج الهند والصين من الفقر، لكننا سنترك مع الصوماليين، والبورونديين، وسييرا ليون، والبلدان المضطربة بشدة والصراعات التي لن تتسبب في ذلك. فقط الكثير من الفقر ولكن الكثير من المشاكل لبقية العالم."وعند سؤاله مباشرة عما إذا كان قد فاته التواجد في مقر رئاسة الوزراء في 10 داونينج ستريت، قال كاميرون مازحًا: "أنا بالتأكيد لا أفتقد يوم الأربعاء الساعة 12 ظهرا، الأربعاء الساعة 12 ظهرا لا يمر بدوني، لكن الأمر مختلف بعض الشيء هذه الأيام عن ما مضى."