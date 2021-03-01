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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تتعهد بتقديم 230 مليون دولار مساعدات لليمن

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:30 م
وزيرة الدولة الإماراتية
وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي
محمد عمر
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‏تعهدت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، الإثنين، بتقديم بلادها 230 مليون دولار إضافية لدعم الجهود الإنسانية في اليمن لهذا العام.

جاء ذلك في ‏كلمة وزيرة الدولة الإماراتية في مؤتمر المانحين الدوليين لليمن.

‏وقالت وزيرة الدولة الإماراتية إن الإمارات قدمت أكثر من 6 مليارات دولار كمساعدات للشعب اليمني منذ العام 2015.

‏وشددت ريم الهاشمي على أن استمرار هجمات مليشيا الحوثي على محافظة مأرب اليمنية واستهداف المدنيين يستلزم ردًا قويًا من المجتمع الدولي.

‏وأضافت: "استمرار هجمات مليشيا الحوثي على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد نواياهم السيئة وعدم رغبتهم في التوصل لحل سياسي للأزمة".

‏وشددت وزيرة الدولة الإماراتية على أنن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لرسم مستقبل أفضل للشعب اليمني وإنهاء الأزمة.


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