الإمارات تتعهد بتقديم 230 مليون دولار مساعدات لليمن
الإثنين 01/مارس/2021 - 05:30 م
محمد عمرطباعة
تعهدت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، الإثنين، بتقديم بلادها 230 مليون دولار إضافية لدعم الجهود الإنسانية في اليمن لهذا العام.
جاء ذلك في كلمة وزيرة الدولة الإماراتية في مؤتمر المانحين الدوليين لليمن.
وقالت وزيرة الدولة الإماراتية إن الإمارات قدمت أكثر من 6 مليارات دولار كمساعدات للشعب اليمني منذ العام 2015.
وشددت ريم الهاشمي على أن استمرار هجمات مليشيا الحوثي على محافظة مأرب اليمنية واستهداف المدنيين يستلزم ردًا قويًا من المجتمع الدولي.
وأضافت: "استمرار هجمات مليشيا الحوثي على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد نواياهم السيئة وعدم رغبتهم في التوصل لحل سياسي للأزمة".
وشددت وزيرة الدولة الإماراتية على أنن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لرسم مستقبل أفضل للشعب اليمني وإنهاء الأزمة.
جاء ذلك في كلمة وزيرة الدولة الإماراتية في مؤتمر المانحين الدوليين لليمن.
وقالت وزيرة الدولة الإماراتية إن الإمارات قدمت أكثر من 6 مليارات دولار كمساعدات للشعب اليمني منذ العام 2015.
وشددت ريم الهاشمي على أن استمرار هجمات مليشيا الحوثي على محافظة مأرب اليمنية واستهداف المدنيين يستلزم ردًا قويًا من المجتمع الدولي.
وأضافت: "استمرار هجمات مليشيا الحوثي على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد نواياهم السيئة وعدم رغبتهم في التوصل لحل سياسي للأزمة".
وشددت وزيرة الدولة الإماراتية على أنن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لرسم مستقبل أفضل للشعب اليمني وإنهاء الأزمة.