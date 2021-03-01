الإمارات تتعهد بتقديم 230 مليون دولار مساعدات لليمن

‏تعهدت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، الإثنين، بتقديم بلادها 230 مليون دولار إضافية لدعم الجهود الإنسانية في اليمن لهذا العام.جاء ذلك في ‏كلمة وزيرة الدولة الإماراتية في مؤتمر المانحين الدوليين لليمن.‏وقالت وزيرة الدولة الإماراتية إن الإمارات قدمت أكثر من 6 مليارات دولار كمساعدات للشعب اليمني منذ العام 2015.‏وشددت ريم الهاشمي على أن استمرار هجمات مليشيا الحوثي على محافظة مأرب اليمنية واستهداف المدنيين يستلزم ردًا قويًا من المجتمع الدولي.‏وأضافت: "استمرار هجمات مليشيا الحوثي على السعودية والمدنيين في اليمن تؤكد نواياهم السيئة وعدم رغبتهم في التوصل لحل سياسي للأزمة".‏وشددت وزيرة الدولة الإماراتية على أنن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لرسم مستقبل أفضل للشعب اليمني وإنهاء الأزمة.