رابط الاستعلام عن مخالفات المرور فى مصر برقم اللوحة
الإثنين 01/مارس/2021 - 03:58 م
هبه محمدطباعة
في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى وموقع "جوجل" من قبل المواطنين، عن رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة ورابط تحميل تطبيق مخالفاتي، وذلك بعد أن أطلقت وزارة الداخلية رابطّا إلكترونيًا للمواطنين عبر الموقع الخاص والرسمي التابع لها على الإنترنت، على (بوابة خدمات نيابات المرور)، والذي يتيح للمواطنين الحاصلين على رخصة القيادة في مصر بمعرفة المخالفات المرورية والمخالفات التابعة لـ ( رخص القيادة - ورخص المركبات - خدمة متابعة الطلبات).
ولأن عمليات البحث مستمرة يوميًا على محركات الإنترنت من قبل المواطنين الحاصلين على رخصة القيادة في مصر، يعرض لكم "الدستور" في تقريره كل التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم اللوحة، وذلك وفقًا للصفحة الرسمية بموقع وزارة الداخلية المصرية.
2- ثم يقوم صاحب السيارة أو الرخصة.. بإدخال نوع أرقام الرخصة التابع لها.
3- كتابة كل البيانات الخاصة بالرخصة.. ونوع أرقام الترخيص، اختيار المحافظة التابع لها.
4- وأخيرًا.. يقوم صاحب السيارة بالضغط على (كشف إجمالي المخالفات المرورية ).
قد يهمك.. تعرف على كماشة عادل إمام مع يسرا للعمل معه
2 - عدم استخدام حزام الأمان أثناء السير.. خاصة على الطرق السريعة.
3 - أثناء القيادة يستخدم السائق الهاتف المحمول.
4 - السير عكس الاتجاه أو تخطي إشارة المرور.
5 - وقوف السائق بالسيارة في الأماكن غير المخصصة في الوقوف.
ولأن عمليات البحث مستمرة يوميًا على محركات الإنترنت من قبل المواطنين الحاصلين على رخصة القيادة في مصر، يعرض لكم "الدستور" في تقريره كل التفاصيل والمعلومات التي تشمل رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم اللوحة، وذلك وفقًا للصفحة الرسمية بموقع وزارة الداخلية المصرية.
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور في مصروأتاحت وزارة الداخلية، خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور في مصر برقم اللوحة إلكترونيًا توفيرًا لوقت المواطن، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، وخوفًا على صحة المواطنين من العدوى.
رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة1- يمكن للمواطنين تحميل تطبيق إلكتروني حتى يتمكن السائق في الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة الخاصة بيه من خلال هذا الرابط من هنا.
2- ثم يقوم صاحب السيارة أو الرخصة.. بإدخال نوع أرقام الرخصة التابع لها.
3- كتابة كل البيانات الخاصة بالرخصة.. ونوع أرقام الترخيص، اختيار المحافظة التابع لها.
4- وأخيرًا.. يقوم صاحب السيارة بالضغط على (كشف إجمالي المخالفات المرورية ).
قد يهمك.. تعرف على كماشة عادل إمام مع يسرا للعمل معه
أنواع مخالفات المرور في مصر 20211 - القيادة بدون رخصة.
2 - عدم استخدام حزام الأمان أثناء السير.. خاصة على الطرق السريعة.
3 - أثناء القيادة يستخدم السائق الهاتف المحمول.
4 - السير عكس الاتجاه أو تخطي إشارة المرور.
5 - وقوف السائق بالسيارة في الأماكن غير المخصصة في الوقوف.