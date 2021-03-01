بسبب كماشة عادل إمام .. يسرا تروي كواليس عملها مع الزعيم

يسرى تكشف أعمالها مع عادل إمام

الزعيم عادل إمام

كماشة الزعيم عادل إمام

يسرا كان نفسي أتجوز عادل إمام

حيث كشفت الفنانة يسرا عن كواليسها في العمل مع، وأكدت أن الكواليس بتكون مليئة بالضحك والهزار والمتعة، وأنها سعيدة جدًا بالعمل مع الزعيم عادل حيث يجمع بينهما 17 فيلمًا سينمائيًا.ويعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها متابعين الميديا ومعبين النجمة يسرا وأيضًا محبين، ونكشف لكم كواليس العمل بينهم في فيلم " عمارة يعقوبيان " وماهي كماشة عادل امام في الفيلم.وكشفت النجمة يسرا عن كواليسها مع الزعيم في فيلم " عمارة يعقوبيان " حيث قالت أن " عادل إمام عمل كماشة عليا مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد، وأضافت " عرض علي المشاركة في في الفيلم بخمسة مشاهد وقال لي: " خليكي جدعة يا يسرا وأعملي معانا الـ 5 مشاهد ولكني اعترضت " ولكن بعد أن قرأت الورق " قال لي أقري الورق ولما قرأت الورق وافقت مباشرة وقابلت الشخصية الحقيقة للدور وقلدتها في كل شئ ".وفي سياق متصل، شاركت الفنانة يسرا في برنامج " أبلة فاهيتا " المذاع على قناة " ONE " من فترة قريبة وبسبب هذه الحلقة تصدرت يسرا ترايدنت مواقع التواصل الجتماعي والسوشيال ميديا ومحركات الإنترنت، بعد أن قالت " كان نفسي أتجوز الزعيم عادل إمام وبراد بيت.. ولكن أحلى حاجة حصلت أني أتجوزت خالد سليم عشان بحبه جدًا ".