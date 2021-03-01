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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بسبب كماشة عادل إمام .. يسرا تروي كواليس عملها مع الزعيم

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:19 م
عادل إمام
عادل إمام
هبه محمد
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بسبب حديثها عن كواليس العمل مع الفنان الزعيم عادل إمام، تصدرت حلقة الفنانة الجميلة يسرا ترايدنت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ومحركات الإنترنت وكانت يسرا ضيفة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة ON E الذي يقدمه الفنان أمير كرارة.

يسرى تكشف أعمالها مع عادل إمام

حيث كشفت الفنانة يسرا عن كواليسها في العمل مع الزعيم عادل إمام، وأكدت أن الكواليس بتكون مليئة بالضحك والهزار والمتعة، وأنها سعيدة جدًا بالعمل مع الزعيم عادل حيث يجمع بينهما 17 فيلمًا سينمائيًا.

ويعرض لكم " الدستور " كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها متابعين الميديا ومعبين النجمة يسرا وأيضًا محبين الزعيم عادل إمام، ونكشف لكم كواليس العمل بينهم في فيلم " عمارة يعقوبيان " وماهي كماشة عادل امام في الفيلم.

كماشة الزعيم عادل إمام

وكشفت النجمة يسرا عن كواليسها مع الزعيم في فيلم " عمارة يعقوبيان " حيث قالت أن " عادل إمام عمل كماشة عليا مع الكاتب وحيد حامد ومروان حامد، وأضافت " عرض علي المشاركة في في الفيلم بخمسة مشاهد وقال لي: " خليكي جدعة يا يسرا وأعملي معانا الـ 5 مشاهد ولكني اعترضت " ولكن بعد أن قرأت الورق " قال لي أقري الورق ولما قرأت الورق وافقت مباشرة وقابلت الشخصية الحقيقة للدور وقلدتها في كل شئ ".

يسرا كان نفسي أتجوز عادل إمام

وفي سياق متصل، شاركت الفنانة يسرا في برنامج " أبلة فاهيتا " المذاع على قناة " ONE " من فترة قريبة وبسبب هذه الحلقة تصدرت يسرا ترايدنت مواقع التواصل الجتماعي والسوشيال ميديا ومحركات الإنترنت، بعد أن قالت " كان نفسي أتجوز الزعيم عادل إمام وبراد بيت.. ولكن أحلى حاجة حصلت أني أتجوزت خالد سليم عشان بحبه جدًا ".

تابع أيضاً:

يسرا تخوض «حرب أهلية» مع جميلة عوض في رمضان (dostor.org)

أما على الصعيد المهني، فتستعد النجمة الجميلة يسرا بتصوير مسلسلها الجديد الذي سيذاع في شهر رمضان الكريم المقبل الذي يطلق عليه أسم " حرب أهلية " والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

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