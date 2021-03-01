الازدحام المروري بولاية نيجيرية يُهدر 4 تريليونات نيرة سنويًا

كشفت دراسة أجرتها مؤسسة (دين) للأبحاث أن الازدحام المروري في ولاية لاجوس النيجيرية، يتسبب في إهدار 4 تريليونات نيرة سنويا، أثناء تنقل السكان إلى العمل بل ويؤدي إلى تراجع الإنتاجية.وأظهرت الدراسة أن الازدحام المروري في ولاية لاجوس يتسبب في فقدان 14.12 مليون ساعة سنويًا خلال تنقل الموظفين إلى أعمالهم، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم.جاء عرض الدراسة خلال مؤتمر النقل والمرور الافتراضي، الذي نظمته المؤسسة بمشاركة الحكومة النيجيرية والجهات المعنية، حيث أكد المشاركون أن الرحلات الطويلة بين مكان إقامة وعمل سكان لاجوس، من بين عوامل أخرى، كانت سببا رئيسيا للاختناقات المرورية التي لا تنتهي.وقال حاكم ولاية لاجوس باباجيد سانو أولو إن المدينة تتبنى نهجا متعدد الجوانب لحل تلك المشكلة من خلال تحديث وتعظيم شبكات النقل القائمة، مثل الطرق المائية وسبعة خطوط للسكك الحديدية.من جانبه، أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة في لاجوس، توكي مابوجونج، أن لاجوس كانت تكافح من أجل اللحاق بالركب لأن النمو فاق التخطيط لعقود، ودعت للعمل مع الحكومة الفيدرالية بحيث يتم التحكم في بعض الأصول الفيدرالية مثل الطرق والموانئ وإدارتها من قبل الولاية لتقليل الازدحام.