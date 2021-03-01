تقرير: الخطوط السعودية تعتزم طلب 70 طائرة إيرباص وبوينج

أوردت صحيفة مال السعودية، اليوم الاثنين، نقلا عن مصادر لم تكشف عنها، أن الخطوط الجوية السعودية المملوكة للدولة تعتزم طلب 70 طائرة رحلات من إيرباص وبوينج.وقالت مال "شركة الخطوط السعودية تتفاوض مع عدد من البنوك المحلية للحصول على قرض بقيمة 11.5 مليار ريال (3.07 مليار دولار) لتمويل جزء من الصفقة" لطلب شراء طائرات ضيقة البدن "وتحديدا من طرازات 321 لإيرباص و777 و787 لبيونج".ولم يوضح التقرير عدد الطائرات التي تخطط الشركة لشرائها من كل طراز.