رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الكمامات وقياس الحرارة.. جهود مدرسة السعدية لتأمين الامتحانات

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:30 ص
مدرسة السعدية
مدرسة السعدية
زينب صبحي
طباعة
وقف محمد حسن، مدرس علم نفس وفلسفة، أمام بوابة مدرسة السعدية الثانوية العسكرية بنين، بشارع جامعة القاهرة، محافظة الجيزة، ممسكا بجهاز قياس الحرارة مرتديا كمامته الطبية، لاستقبال طلاب الصف الأول الثانوي خلال توافدهم لأداء امتحان اللغة الإنجليزية والجغرافيا.

و حرص جميع الطلاب على الحضور مرتدين كمامات طبية وقفازات، إلا أن المدرسة توزع على الطلاب غير الملتزمين بالإجراءات كمامات طبية، كما تطلب من الجميع تعقيم أيديهم قبل الدخول من البوابة.

و قال المدرس محمد حسن، لـ "الدستور" إنه يتم اتباع هذه الإجراءات تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلاب، مؤكدا أنه لا يتم السماح للطلاب المرتفعة حرارتهم أو الذين تظهر عليهم أي أعراض بالدخول".

وتابع، أن الطلاب ينصاعون للإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم اتباعها، وفي حال وجود طالب لديه أي اعراض فإنه يذهب لعرضه على العيادة الطبية القائمة بالمدرسة، ويتم تحويله لتلقي العلاج في مستشفى حجر صحين مضيفا أن عدد الطلاب غير الملتزمين لا يتعدى الـ 5 طلاب من بين كل 100 طالب، وهو الأمر الذي تتصدى له المدرسة بتوزيع الكمامات، والقفازات، وغطاء القدم قبل الدخول إلى لجان الامتحان.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

زوجة أيمن نور تفضح إعلاميي الإخوان

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 1-3-2021

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

الصور

image description

العثور على جثمان سيدة يشتبه في قتلها بدمياط

image description

صور امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس الثانوية

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف طريق أبوتيج الزراعي

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

الأكثر قراءة

الذهب يصعد 6 جنيهات بالمستهل.. و«عيار 21» بـ 772 جنيهًا

تنبيه عاجل من التعليم بشأن استخدام موبايل كنقطة اتصال في الامتحانات

بالأسماء.. إصابة 15 من العاملات بأحد المصانع في انقلاب ميكروباص ببني سويف

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها وسننها

مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

الفلبين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

رصد حوت عنبر نافق طوله 18 مترا فى الصين

أيام زمان

«السينما ظلمتنى».. اعترافات يوسف شعبان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
---
«بحوث الصحراء» ينظم ورشة عمل عن المشكلات الزراعية بالوادي الجديد
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
المزيد

الثقافة

القائمة الطويلة لجائزة البوكر 2021

ميريت الثقافية تفتح ملف «التطبيع بين فروض السياسة وضغوط الشعوب»

تشييع جثمان أرملة يوسف إدريس من مسجد السيدة نفيسة.. والعزاء مقتصر على العائلة

نسمة يوسف إدريس تنعى والدتها: «لن أقبل عزاء ولا رثاء فى أمى»