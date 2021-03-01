إعطاء 952 ألفا و919 جرعة لقاح كورونا في هولندا

جرى إعطاء 952 ألفا و919 جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا في هولندا حتى الآن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.ويقدر متوسط معدل التطعيم في هولندا بـ 29 ألفا و235جرعة لكل يوم، ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 2.4 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وكان التطعيم قد بدأ في هولندا منذ سبعة أسابيع.