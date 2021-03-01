اليوم.. طلاب الأول الثانوى يؤدون الامتحان لمادتى اللغة الأجنبية والجغرافيا

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، اليوم الإثنين، في ثاني امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.يؤدي الطلاب في الفترة الأولى اللغة العربية وبالفترة اللغة الأجنبية الأولى، وبالفترة الثانية الجغرافيا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.