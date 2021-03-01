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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:02 ص
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة، تتصدر محركات البحث العالمي "جوجل" حيث وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عددًا من الشروط التي تمكن المواطن من خلالها الحصول على معاش تكافل وكرامة وتشتمل على الآتي، فيما يخص معاش تكافل والذي يخص الأطفال، ضرورة أن يكون الأطفال في سن 18 بالنسبة للأسر، والتزامهم في التعليم بحيث تكون نسبة حضورهم 80%، ويتضمن المعاش ايضا أسر المجندين أو الذين يشارك في إعالتهم سواء زوجة أو أولاد قاصرين، أو أخوته أو والديه.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي تكافل وكرامة

وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاحد 28-2-2021، حيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، معرفة النتيجة بدون عناء أو تعب، عبر الموقع من خلال الرابط الآتي من هنا.

 فقد يقوم المواطن بعد التسجيل على الموقع أن يكتب الرقم القومي الخاص به، إضافة إلى كتابة رقم الاستمارة الخاصة به، ثم النقر على أيقونة البحث.

نتيجة الكشف الطبي لبرنامج ومعاش تكافل وكرامة

يستطيع المواطن معرفة نتيجة الكشف الطبي لبرنامج ومعاش تكافل وكرامة:-

1 - الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط الآتي من هنا.

2 - اكتب الرقم القومي الخاص به.
3 - كتابة رقم الاستمارة الخاصة به.
4 - اضغط علي البحث.
5 - قوم الموقع الرسمي للوزارة بتفعيل رابط ملف pdf حيث يمكن للمواطن الضغط عليه.

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رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

وأما شروط كبار السن، أو المسنين: أن يكون بلغ عمر المسن 65 عاما، والأطفال وخاصة من ذوي الإعاقة أن يكون بلغ الـ 18 عاما، ويضم المعاش ايضا الشخص العاجز الذي يبلغ من العمر 18 عاما ولكنه يعجز عن العمل، كما يضم المعاش ايضا الشخض المريض بمرض مزمن.

وتعمل الدولة المصرية دائما في تيسير وتسهيل الامور التي يبحث او يتسال عنها المواطنين في الحصول عليها الان الالكتورنيا لتخفيف العبئ في الذهاب والاياب للمؤسسات لمعرفه الامور التي تتعلق به من امور مختلفة.

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