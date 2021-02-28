رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وموقف حجز الوحدات

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي





خطوات الاستعلام عن موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعي

- بعد تسجيل الدخول إلى رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتطوير العقاري يقوم المواطنون بالضغط على ايقونة استعلم عن حالة الطلب.



- بعد ذلك يقوم المواطن المصري بكتابة الرقم القومي المكون من ١٤ رقم والموجود فى شهادة الميلاد ثم كلمة السر.



- ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.



خدمات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى



- الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي.



- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات.



- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.



- تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.



قد يهمك.. اخر موعد لحملة وزارة الصحة للتطعيم ضد شلل الأطفال وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة المعلومات عن الاستعلام لشقق الإسكان الاجتماعي وموقف حجز الوحدات، حيث صدر قانون إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 2018، ليكون قائم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. وخلال التقرير السابق قدمنا لكم كافة المعلومات عن الاستعلام لشقق الإسكان الاجتماعي وموقف حجز الوحدات، حيث صدر قانون إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بموجب القرار الجمهوري رقم 93 لسنة 2018، ليكون قائم على شئون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.