رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وموقف حجز الوحدات
الأحد 28/فبراير/2021 - 09:16 م
حسين العمدةطباعة
تقدم "الدستور" رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي وموقف حجز الوحدات، وتقوم الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير شقق الإسكان الاجتماعي فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، حيث تعمل الحكومة وفقا لخطة منظمة تهدف إلى إقامة مشاريع إسكان اجتماعى، لتلبية احتياجات محدودى الدخل، والذين يعانون من سوء الأحوال المعيشية، ونستعرض لكم خلال التقرير التالى جميع المعلومات التى تتضمن خطوات الاستعلم عن شقق الإسكان الاجتماعى التى تطرحها الدولة فى مختلف المحافظات.
يقوم المواطنون بالدخول على الرابط الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا.
رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعيأعلنت وزارة الإسكان الاجتماعى عن الموقع الإلكترونى الذى يختص بحجز شقق الإسكان الاجتماعي فى المحافظات على مستوى الجمهورية، وتعمل الدولة المصرية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين الذى دخلهم منخفض ومتوسط، وفقا لإمكانياتهم المالية المحدودة من خلال طرح شقق الإسكان الاجتماعي بما يحفظ لهم كرامتهم الإنسانية، ولديكم كافة الخطوات التى من خلالها يستعلم المواطن عن شقق الإسكان الاجتماعي وموقف حجز الوحدات:
يقوم المواطنون بالدخول على الرابط الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من هنا.
خطوات الاستعلام عن موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعي
- بعد تسجيل الدخول إلى رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي والتطوير العقاري يقوم المواطنون بالضغط على ايقونة استعلم عن حالة الطلب.
- بعد ذلك يقوم المواطن المصري بكتابة الرقم القومي المكون من ١٤ رقم والموجود فى شهادة الميلاد ثم كلمة السر.
- ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.
خدمات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى
- الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي.
- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات.
- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.
- تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.
- بعد ذلك يقوم المواطن المصري بكتابة الرقم القومي المكون من ١٤ رقم والموجود فى شهادة الميلاد ثم كلمة السر.
- ثم الضغط على زر تسجيل الدخول.
خدمات موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى
- الإبلاغ عن مخالفات الاسكان الإجتماعي.
- مركز خدمة العملاء، حجز وحدات دار مصر، وسكن مصر، وجنة، والمناقصات.
- استعلام عن حالة الطلب، استعلام عن نتائج الإعلانات.
- تقديم طلب وحدة سكنية، وكافة أخبار الصندوق.