سعر اليورو اليوم فى مصر الإثنين 1-3-2021

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 1-3-2021





ووصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع 18.51، 20.00 جنيه.



سعر اليورو في بنك مصر كما سجلت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل بنك مصر الذي يعد من أكبر المصارف الحكومية بمصر 18.86 جنيه للشراء، 19.17 للبيع.



سعر اليورو في المصرف العربي الدولي كما جاءت مستويات الشراء والبيع للعملة الأوروبي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي الذي شهدت حالة من الارتفاع الطفيف إلى مستوى 19.02 جنيهًا للشراء، و19.25 جنيه للبيع.



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سعر اليورو في بنك الإسكندرية 18.85 جنيه للشراء.

19.18 جنيه للبيع.



سعر اليورو اليوم فى بنك CIB وجاء السعر داخل أكبر مصرف خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، عند مستوى 18.88 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك البركة سجل سعر اليورو في بنك بنك البركة نحو 18.88 جنيه للشراء، و19.04 19.06 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان سجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان نحو 18.89 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع. وتعرض لكم « الدستور » سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 1-3-2021 طبقا للمعلومات الواردة من البنوك بداخل السوق المحلية المصرية.ووصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع 18.51، 20.00 جنيه.كما سجلت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل بنك مصر الذي يعد من أكبر المصارف الحكومية بمصر 18.86 جنيه للشراء، 19.17 للبيع.كما جاءت مستويات الشراء والبيع للعملة الأوروبي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي الذي شهدت حالة من الارتفاع الطفيف إلى مستوى 19.02 جنيهًا للشراء، و19.25 جنيه للبيع.قد يهمك.. رابط تعديل بيانات شقق الإسكان الاجتماعي 18.85 جنيه للشراء.19.18 جنيه للبيع.وجاء السعر داخل أكبر مصرف خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، عند مستوى 18.88 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.سجل سعر اليورو في بنك بنك البركة نحو 18.88 جنيه للشراء، و19.04 19.06 جنيه للبيع.سجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان نحو 18.89 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر اليورو اليوم وبسبب عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 1-3-2021.وقد أفادت تقارير أجنبية فيما يخص اليورو العالمي أن منطقة اليورو والتي تضم 19 دولة، ستتعرض لحالة من التضارب وعدم الاستقرار في اقتصادها، بسبب تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وما خلفته على الاقتصاد.ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند 18.86 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 18.51 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع.