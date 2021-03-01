رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر اليورو اليوم فى مصر الإثنين 1-3-2021

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:26 ص
اليورو
اليورو
طباعة
يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر اليورو اليوم وبسبب عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 1-3-2021.

وقد أفادت تقارير أجنبية فيما يخص اليورو العالمي أن منطقة اليورو والتي تضم 19 دولة، ستتعرض لحالة من التضارب وعدم الاستقرار في اقتصادها، بسبب تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وما خلفته على الاقتصاد.

ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند 18.86 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 18.51 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 1-3-2021

وتعرض لكم «الدستور» سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 1-3-2021 طبقا للمعلومات الواردة من البنوك بداخل السوق المحلية المصرية.

ووصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع 18.51، 20.00 جنيه.

سعر اليورو في بنك مصر

كما سجلت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل بنك مصر الذي يعد من أكبر المصارف الحكومية بمصر 18.86 جنيه للشراء، 19.17 للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

كما جاءت مستويات الشراء والبيع للعملة الأوروبي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي الذي شهدت حالة من الارتفاع الطفيف إلى مستوى 19.02 جنيهًا للشراء، و19.25 جنيه للبيع.

قد يهمك.. رابط تعديل بيانات شقق الإسكان الاجتماعي

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

18.85 جنيه للشراء.
19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى بنك CIB

وجاء السعر داخل أكبر مصرف خاص داخل السوق المحلية من حيث الأصول، عند مستوى 18.88 جنيه للشراء، 19.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك بنك البركة نحو 18.88 جنيه للشراء، و19.04 19.06 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان نحو 18.89 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

بعد فتح التسجيل.. 5 فئات لها الأولوية لأخذ لقاح كورونا

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

مدبولي: تكليف من الرئيس بسرعة إنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل

الصور

image description

محافظ أسيوط يقدم العزاء لأسرة ضحايا المنزل المنهار بقرية أولاد بدر

image description

محافظ دمياط تبحث حل مشاكل أهالي كفر الغوابين

image description

مبادرة لتخفيض أجرة التاكسي في الزقازيق.. ومؤسسها: فوجئت بالإقبال (صور)

image description

أسيوط: مساعدات مادية وعينية لمتضرري المنزل المنهار بأولاد بدر بمركز الفتح

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

الأكثر قراءة

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

الحكومة: تأجيل تسجيل الشقق حتى نهاية ديسمبر 2021

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

منوعات

أتليتكو مدريد يعزز صدارته للدورى الإسبانى بثنائية نظيفة فى فياريال

مارسيليا يتعادل مع ليون فى الدورى الفرنسى

موسيمانى: الأهلى حقق هدفه فى لقاء طلائع الجيش بالظفر بالثلاث نقاط

فريق الرجاء يتعادل سلبيا مع الدفاع الجديدى فى الدورى المغربى

أيام زمان

ثورة راقصات مصر على يوسف شعبان.. «ربنا هيحاسبنا»

سيارته تحطمت تماما.. تفاصيل الحادث الذى نجا منه يوسف شعبان بأعجوبة

«ساعدها على تعلم الوضوء والصلاة».. حكاية مريم فخر الدين مع «الشعراوي»

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

مقالات الرأي
منى رجب
النظام العبودى انتهى اسما وشكلا لكنه مازال يحكم داخل النفوس
ماجد حبته
إفلاس تونسى.. مالى وسياسى
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
المزيد

الثقافة

تشييع جثمان أرملة يوسف إدريس من مسجد السيدة نفيسة.. والعزاء مقتصر على العائلة

نسمة يوسف إدريس تنعى والدتها: «لن أقبل عزاء ولا رثاء فى أمى»

وفاة رجاء الرفاعى أرملة الكاتب يوسف إدريس

طائران أزرقان.. للكاتب ديفيد هربرت لورانس قصة عن غيرة المرأة