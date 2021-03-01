سعر اليورو اليوم فى مصر الإثنين 1-3-2021
الإثنين 01/مارس/2021 - 05:26 ص
يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر اليورو اليوم وبسبب عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، انخفض سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 1-3-2021.
وقد أفادت تقارير أجنبية فيما يخص اليورو العالمي أن منطقة اليورو والتي تضم 19 دولة، ستتعرض لحالة من التضارب وعدم الاستقرار في اقتصادها، بسبب تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وما خلفته على الاقتصاد.
ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند 18.86 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 18.51 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع.
وقد أفادت تقارير أجنبية فيما يخص اليورو العالمي أن منطقة اليورو والتي تضم 19 دولة، ستتعرض لحالة من التضارب وعدم الاستقرار في اقتصادها، بسبب تداعيات الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد وما خلفته على الاقتصاد.
ووصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند 18.86 جنيه للشراء، و19.17 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 18.51 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع.
سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 1-3-2021
وتعرض لكم «الدستور» سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم الاثنين 1-3-2021 طبقا للمعلومات الواردة من البنوك بداخل السوق المحلية المصرية.
ووصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع 18.51، 20.00 جنيه.
قد يهمك.. رابط تعديل بيانات شقق الإسكان الاجتماعي
19.18 جنيه للبيع.
ووصل سعر صرف اليورو الأوروبي أمام الجنيه المصري داخل سوق الصرف المصرية مستوى الشراء والبيع 18.51، 20.00 جنيه.
سعر اليورو في بنك مصركما سجلت مستويات الشراء والبيع لليورو الأوروبي داخل بنك مصر الذي يعد من أكبر المصارف الحكومية بمصر 18.86 جنيه للشراء، 19.17 للبيع.
سعر اليورو في المصرف العربي الدوليكما جاءت مستويات الشراء والبيع للعملة الأوروبي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف العربي الدولي الذي شهدت حالة من الارتفاع الطفيف إلى مستوى 19.02 جنيهًا للشراء، و19.25 جنيه للبيع.
قد يهمك.. رابط تعديل بيانات شقق الإسكان الاجتماعي
سعر اليورو في بنك الإسكندرية18.85 جنيه للشراء.
19.18 جنيه للبيع.