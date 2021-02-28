بسبب معبودة الجماهير.. «حليم» يطلب السماح من يوسف شعبان في أيامه الأخيرة

فقد الوسط الفني اليوم، الفنان يوسف شعبان صاحب البصمة المهمة والتاريخ الكبير في الفن المصري، حيث قدم ما يقرب من 300 عمل فني احتل من خلالهم قلوب الجمهور الذي عبر عن حزنه الشديد بفقدانه.بداية الفنان يوسف شعبان في مجال الفن جاءت بعد نصيحة كرم مطاوع له، حيث ترك الدراسة في كلية الحقوق وحول أوراقه على معهد عالي فنون مسرحية وبدأ مسيرته الفنية عام 1961.بداية يوسف شعبان وطرقه للشهرة والنجومية لم تكن سهلة، حيث واجه صعوبات عديدة ومضايقات عديدة، حيث كان يخشاه النجوم الكبار بسبب قدراته كممثل ووسامته وكان يهدد المنتجين النجوم الكبار به في حالة عدم الموافقة على تخفيض أجورهم، ولكن هناك قصة شهيرة حدثت بين يوسف شعبان وعبدالحليم حافظ قبل تصوير فيلم معبودة الجماهير.وقال يوسف شعبان في أحد لقاءاته الإعلامية من قبل عن هذه الأزمة: "كنت مشهورا بسرقة الكاميرا وجذب العين فى أى مشهد أشارك فيه مهما كان النجم الذى يقف أمامى وهو ما تخوف منه حليم ورفض وجودي بسببه وتفهمته جيدًا واعتذرت عن الفيلم 4 مرات ولكن المنتج حلمي رفلة أصر على وجودي وبالفعل قدمت الفيلم في النهاية ولم يحدث أثناء التصوير أي مناوشات بيني وبين حليم".وأضاف: "ولكن في أيامه الأخيرة فوجئت باتصال تليفوني من مدير التصوير وحيد فريد صديق حليم يخبرني بأن حليم يريد مقابلتي وذهبت على الفور لرؤيته ووجدته في حالة صحية مزرية، ووجدته يطلب مني أن أسامحه على ما حدث بيننا قبل تصوير فيلم "معبودة الجماهير" وأخبرته بأنني لم أغضب منه وأنني لا زلت متفهم موقفه ولم أتمالك نفسي واحتضنته بشدة وأنا لم أغضب من حليم يوما ما ولكنه فنان أخلاقه وإحساسه فوق الوصف".