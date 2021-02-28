عبد العزيز المسلم رئيسًا شرفيًا للمهرجان العربي لفيلم التراث

أعلن الدكتور إسلام عز العرب، مؤسس ومدير المهرجان العربى لفيلم التراث عن الدورة الثانية التى تحمل اسم الفنان الراحل عصمت يحيى، أحد رموز الفن فى مصر والوطن العربي التى ستقام فى أكتوبر من هذا العام.واتفق كل من الدكتورة هند عصمت يحيى رئيس لجنة التحكيم والدكتور إسلام عز العرب مدير المهرجان، على اختيار الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة رئيسًا شرفيًا للمهرجان، والمخرج السينمائى عبد الله الجنيبى رئيسًا للمهرجان من دولة الإمارات، كما تم اختيار لجنة التحكيم وكذا لجنة المشاهدة وانتقاء الأفلام من مختلف الدول العربية كما تم فى الدورة الأولى للمهرجان من قبل الدكتور عصمت يحيى رحمه الله والدكتور إسلام عز العرب، بهدف بناء روابط ثقافية وفنية بين مصر والدول العربية.وأشار إلى أن مؤسسة عصمت يحيى للثقافة والفنون والتنمية، ستظل منارة للفنون فى مصر والوطن العربى، وهذه هى رسالتنا المنشودة فى نشر الثقافة والحفاظ على التراث والوعى بأهميته.كما أكدت الدكتورة هند عصمت والدكتور إسلام عز العرب أن المؤسسة تعمل على خدمة الثقافة والفنون فى مصر والوطن العربى، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وشروط المشاركة فى الدورة الثانية أكتوبر 2021.