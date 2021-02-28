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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

566 ألف طالبًا يؤدون اختباري العربي والجبر إلكترونيًا بثانية ثانوي

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:19 م
ثانية ثانوي
ثانية ثانوي
نورهان عبدالرحمن
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حضر 566 ألف و400 طالب بالصف الثاني الثانوي، اليوم، لأداء اختبار مادتي اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20202021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.

وتمكن 547 ألفًا و222 طالب من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 96.6%، بينما تمكن 561 ألفًا و986 طالب من أداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات بنسبة 99.2%.

كما أدى 26740 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبطالبة بنسبة حضور 95.71%.

كما أدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

جدير بالذكر أن غدًا الأثنين الموافق 1 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي "اللغة الأجنبية الأولى" و"الجغرافيا" على فترتين.

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