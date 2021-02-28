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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الفلبين: وصول أول شحنة من لقاح سينوفاك المضاد لكورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:57 م
لقاح سينوفاك
لقاح سينوفاك
وكالات
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ستبدأ الفلبين حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا هذا الأسبوع، بعد تلقي أول شحنة تضم 600 ألف جرعة من لقاح "سينوفاك بيوتك" المضاد لكورونا اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

ودعا الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي أفراد الشعب إلى "تنحية مخاوفهم جانبا" فيما يتعلق باللقاح الصيني.

وسيبدأ طرح اللقاح، غدًا الإثنين، في المستشفى الفلبيني العام ومستشفيات عامة أخرى، طبقا لما ذكره كارليتو جالفيز، الذي يقود جهود شراء اللقاح في البلاد.

وقال دوتيرتي: "هذه اللقاحات مدعومة بالعلم، والخبراء الفلبينيون تشاوروا بشأنها، أشجعكم على الحصول على اللقاح في أقرب وقت ممكن وأن تكونوا مشاركين لمنع زيادة انتشار المرض".

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