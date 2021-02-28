محكمة القضاء الإدارى: انتخابات «الصحفيين» فى موعدها
الأحد 28/فبراير/2021 - 02:05 م
عماد سليمانطباعة
قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، رفض الدعاوى المقامة لإلغاء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة الصحفيين، وإجراء الانتخابات في موعدها.
وحضر سيد أبوزيد، الممثل القانوني لنقابة الصحفيين ومقيمو الدعاوى، وعدد من الرافضين للدعاوى وإجراء الانتخابات في موعدها، ومن بينهم حسام السويفي، مرشح على عضوية المجلس، ورفعت رشاد، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، وكارم يحيى أيضًا المرشح على النقيب، ومساعد الليثي المرشح على عضوية المجلس، وياسر سليم مرشح عضو المجلس أيضًا.
وطالب الممثل القانوني للنقابة برفض جميع الدعاوى المقامة في هذا الشأن وإجراء الانتخابات في موعدها.
وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم 33381 لسنة 75 قضائية، واختصمت نقيب الصحفيين بصفته القانونية، أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق في شارع عبدالخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصًا على سلامة الصحفيين.
كما ذكرت الدعوى الأخرى المقامة من أحد الصحفيين، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ذلك.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملاءمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.
وحضر سيد أبوزيد، الممثل القانوني لنقابة الصحفيين ومقيمو الدعاوى، وعدد من الرافضين للدعاوى وإجراء الانتخابات في موعدها، ومن بينهم حسام السويفي، مرشح على عضوية المجلس، ورفعت رشاد، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، وكارم يحيى أيضًا المرشح على النقيب، ومساعد الليثي المرشح على عضوية المجلس، وياسر سليم مرشح عضو المجلس أيضًا.
وطالب الممثل القانوني للنقابة برفض جميع الدعاوى المقامة في هذا الشأن وإجراء الانتخابات في موعدها.
وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم 33381 لسنة 75 قضائية، واختصمت نقيب الصحفيين بصفته القانونية، أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق في شارع عبدالخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصًا على سلامة الصحفيين.
كما ذكرت الدعوى الأخرى المقامة من أحد الصحفيين، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ذلك.
يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملاءمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.