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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محكمة القضاء الإدارى: انتخابات «الصحفيين» فى موعدها

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:05 م
محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري
عماد سليمان
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قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، رفض الدعاوى المقامة لإلغاء انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة نقابة الصحفيين، وإجراء الانتخابات في موعدها.

وحضر سيد أبوزيد، الممثل القانوني لنقابة الصحفيين ومقيمو الدعاوى، وعدد من الرافضين للدعاوى وإجراء الانتخابات في موعدها، ومن بينهم حسام السويفي، مرشح على عضوية المجلس، ورفعت رشاد، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، وكارم يحيى أيضًا المرشح على النقيب، ومساعد الليثي المرشح على عضوية المجلس، وياسر سليم مرشح عضو المجلس أيضًا.

وطالب الممثل القانوني للنقابة برفض جميع الدعاوى المقامة في هذا الشأن وإجراء الانتخابات في موعدها.

وذكرت إحدى الدعاوى والتي حملت رقم 33381 لسنة 75 قضائية، واختصمت نقيب الصحفيين بصفته القانونية، أن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت يعرض أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إن مبنى نقابة الصحفيين لا يتسع لعدة آلاف من الصحفيين، ولهذا يتم عمل سرادق في شارع عبدالخالق ثروت حتى يتم استيعاب جموع الصحفيين، ورفضت وزارة الصحة إقامة السرادق حرصًا على سلامة الصحفيين.


كما ذكرت الدعوى الأخرى المقامة من أحد الصحفيين، أنه تقدم بأوراق ترشحه لإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين، لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات رفضت ذلك.

يذكر أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت في الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام، حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، إلى عدم ملاءمة نظر الفتوى، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.

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