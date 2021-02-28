تداول إجابات «الجبر والتفاضل» للصف الثاني الثانوي

تداول عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي، صورا لإجابات الامتحان الإلكتروني لمادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان، عبر موقع التواصل الاجتماعي"التليجرام".جدير بالذكر، أن طلاب الصف الثاني الثانوي، يؤدون الامتحان الإلكتروني لمادة اللغة العربية والجبر وحساب المثلثات، في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت بالمدارس، في لجان معقمة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بالمدارس حفاظا على صحة الطلاب من جائحة فيروس كورونا.