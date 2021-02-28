كشفتها شركة أمريكية: قاعدة عسكرية إسرائيلية بها صواريخ باليستية

أفادت تقارير في الإعلام الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن شركة «Planet Labs» الأمريكية، التي نشرت مؤخرا صوراً عالية الدقة لمنشأة ديمونا النووية، التُقطت بواسطة أقمار صناعية، قامت كذلك بتصوير منطقة حساسة أخرى في إسرائيل، وفقاً لتقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية اليوم.وحسب مصادر أجنبية، توجد في هذه المنطقة الواقعة قرب بيت شيمش قاعدة لسلاح الجو، وفيها بطاريات صواريخ "يريحو" باليستية، قادرة على حمل رءوس نووية.وكانت صحيفة «هآرتس» قد أفادت عام 2017 بأن وثيقة رسمية للجيش الإسرائيلي كشفت لأول مرة عن وجود قاعدة جوية تحمل اسم "سْدوت هائيلاه".وأشارت الصحيفة إلى أن هناك إحدى عشرة قاعدة جوية مركزية في إسرائيل، ولكن الوثائق العسكرية الرسمية أوردت حتى ذلك الحين أسماء عشر منها فقط.. وبعد نشر النبأ حُذف اسم قاعدة "سْدوت هائيلاه" من الوثيقة.