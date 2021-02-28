بدء امتحان «العربي» للصف الثاني الثانوي بمحافظات المرحلة الثانية

بدأ طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحان اللغة العربية، منذ قليل، في محافظات الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر.وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منصة الامتحان الإلكتروني لدخول الطالب لأداء الاختبار، موضحة أن توزيع الطلاب حسب المحافظة هدفه تخفيف الأحمال على الشبكات.وشهدت المدارس الثانوية صباح اليوم تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا على طلاب الصف الثاني الثانوي العام في أول يوم لهم بامتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات.