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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة تتخذ إجراء ضد زعماء الاحتجاجات في ميانمار

الأحد 28/فبراير/2021 - 10:52 ص
زعماء الاحتجاجات
زعماء الاحتجاجات في ميانمار
وكالات
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أعلنت قوة الشرطة في ميانمار أنها ستتخذ إجراء ضد هؤلاء الذين يقودون الاحتجاجات طبقا للقانون، حسبما ذكر موقع "جلوبال نيو لايت اوف ميانمار" اليوم الأحد.

وذكر البيان الصادر عن الشرطة أنه تم تطبيق المادة 144 من قانون "الإجراءات الجنائية" في بعض البلدات لحماية سلامة الشعب وسيادة القانون والسلم المجتمعي ومنع حدوث أعمال شغب، اعتبارا من الثامن من فبراير الجاري.

ورغم هذا الأمر، وقعت بعض الحالات التي تبدو أنها تعارض الدولة وأصدر الفريق الإعلامي بمجلس "إدارة الدولة" البيان مجددا لاتخاذ إجراء ضد من ينتهك بنود المادة 144 من قانون "الإجراءات الجنائية" أمس الأول الجمعة.

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