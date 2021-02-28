مصرع وإصابة 13 في انفجار مصنع كيميائي بالصين

لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر استنشاق غازات سامة، بعد انفجار الليلة الماضية، في مجمع للألياف الكيميائية في مدينة جيلين بشمال شرقي الصين، وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"ونقلت الوكالة الصينية، عن السلطات المحلية اليوم الأحد، أن 8 أشخاص آخرين أصيبوا جراء الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى وهم في حالة صحية مستقرة.وحتي الآن لم يتم تحديد سبب الحادث ويجري التحقيق للكشف عن ملابساته.