محامي يفجر مفاجأة: تحصيل 1% لنقابة المحامين من الشهر العقاري غير قانوني
الأحد 28/فبراير/2021 - 09:26 ص
محمد جعفرطباعة
قال المحامي مصطفى شعبان، عضو الجمعية العمومية لمحامي حلوان، إن نقابة المحامين ليس لها حق في تحصيل نسبة 1% من قيمة عقود شراء العقارات عند التسجيل في الشهر العقاري وفق القانون الجديد.
وأوضح في تصريحات له: "الـ1% قانونا هي رسم والرسم لا يحصل إلا بقانون، ولكن قانون المحاماة لا يتضمن أي إشارة لهذا الرسم".
وتابع: "القانون تضمن حق النقابة في التصديق على العقود، ولكن لم يشير إلى حقها في تحصيل رسم على التصديق".
وكشف: "صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة مصرية، أكد عدم جواز تحصيل نقابة المحامين أي رسوم تصديق لأن ذلك غير مستند لنص قانون ويعتبر اغتصاب لسلطة المشرع".
وأوضح في تصريحات له: "الـ1% قانونا هي رسم والرسم لا يحصل إلا بقانون، ولكن قانون المحاماة لا يتضمن أي إشارة لهذا الرسم".
وتابع: "القانون تضمن حق النقابة في التصديق على العقود، ولكن لم يشير إلى حقها في تحصيل رسم على التصديق".
وكشف: "صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة مصرية، أكد عدم جواز تحصيل نقابة المحامين أي رسوم تصديق لأن ذلك غير مستند لنص قانون ويعتبر اغتصاب لسلطة المشرع".