محامي يفجر مفاجأة: تحصيل 1% لنقابة المحامين من الشهر العقاري غير قانوني

قال المحامي مصطفى شعبان، عضو الجمعية العمومية لمحامي حلوان، إن نقابة المحامين ليس لها حق في تحصيل نسبة 1% من قيمة عقود شراء العقارات عند التسجيل في الشهر العقاري وفق القانون الجديد.وأوضح في تصريحات له: "الـ1% قانونا هي رسم والرسم لا يحصل إلا بقانون، ولكن قانون المحاماة لا يتضمن أي إشارة لهذا الرسم".وتابع: "القانون تضمن حق النقابة في التصديق على العقود، ولكن لم يشير إلى حقها في تحصيل رسم على التصديق".وكشف: "صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا وهي أعلى محكمة مصرية، أكد عدم جواز تحصيل نقابة المحامين أي رسوم تصديق لأن ذلك غير مستند لنص قانون ويعتبر اغتصاب لسلطة المشرع".