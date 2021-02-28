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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 28-2-2021

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:44 ص
جريدة الدستور
حسين العمدة
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تنشر《الدستور》سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 28-2-2021، خلال التقرير التالى، حيث نستعرض كافة أسعار الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم، وذلك داخل البنوك المصرية، وهى "بنك مصر، والبنك الأهلى المصرى والبنك التجارى الدولى والبنك المركزى المصرى".

وتشهد أسعار العملات الأجنبية في السوق المصرى حالة من التباين، بحسب آخر التحديثات داخل البنوك، حيث يمثل سعر الدينار الكويتي اهتمامًا للقارئ المصرى والعربي على مؤشر البحث جوجل بشكل يومي، لذلك نقدم تطور سعر الدينار الكويتى فى السوق المصرفى.

سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 28-2-2021


يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن حالة أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى فى البنوك المصرية المختلفة، بشكل يومى، ولديكم كافة التفاصيل عن حالة سعر الدينار الكويتي اليوم.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلى المصرى اليوم

سجل سعر الدينار اليوم، عند الشراء ٤٨.٨٦٠٥ جنيه مصرى، أما سجل سعره عند البيع ٥١.٩٩١٤ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزى المصرى اليوم

يختلف سعر الدينار الكويتي في البنك المركزى المصرى عن سعره داخل البنوك المصرية الحكومية يوميا، حيث بلغ سعره فى البنك المركزى المصرى عند الشراء ٥١.٦٠٢٠ جنيه مصرى. ووصل سعره عند البيع ٥٢.١٨١٦ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم


سجل سعر الدينار اليوم عند الشراء ٤٨.٨٦٠٥ جنيه مصرى، كما وصل سعره عند البيع ٥١.٩٩١٤ جنيه مصرى.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجارى الدولى cib اليوم


وصل سعر الدينار اليوم فى بنك cib، عند الشراء جنيه ٤٨.٨٦٠٤ مصرى، وسجل عند البيع ٥٢.١٣٨٥ جنيه مصرى.

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وخلال التقرير السابق قدمنا كافة أسعار الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد داخل البنوك المصرية المتعددة، وفقا لآخر التحديثات فى السوق المصرفى المصرى.

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