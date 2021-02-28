سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 28-2-2021

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وخلال التقرير السابق قدمنا كافة أسعار الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد داخل البنوك المصرية المتعددة، وفقا لآخر التحديثات فى السوق المصرفى المصرى.