سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28-2-2021
الأحد 28/فبراير/2021 - 07:46 ص
ياسمين محمودطباعة
يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28-2-202 خلال حركة التداولات في السوق المحلي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر العملة الرئيسة داخل المملكة السعودية للشراء عند مستوي 4.19 جنيه، فيما سجلت للبيع 4.10، وذلك وفقًا لآحدث التحديثات البنكية.
وفي التقرير التالي، نستعرض سعر الريال السعودي اليوم بشكل مفصل في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الأجنبية.
أظهرت شاشات التداول مستويات سعر الريال السعودي الريال تراجعه أمام نظيره المصري في بعض البنوك، كبنك أبوظبي الأول ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10، وفي بنك ميد بلغ سعر العملة السعودية للشراء عند مستوي 4.19 جنيه وللبيع 4.03، أما في البنك العربي فسجل الريال للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09.
سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28-2-202وطرأ علي حركة تداولات سعر صرف الريال السعودي اليوم بعض التغييرات النسبية، ما بين استقرار سعر الصرف أمام الجنيه في بنوك وارتفاعه في بنوك آخري، حيث حقق سعر الريال السعودي في بنك القاهرة استقرارًا عند 4.19 جنيه، مقابل ارتفاعه في المصرف المتحد عند 4.20 جنيه.
وفي التقرير التالي، نستعرض سعر الريال السعودي اليوم بشكل مفصل في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الأجنبية.
أظهرت شاشات التداول مستويات سعر الريال السعودي الريال تراجعه أمام نظيره المصري في بعض البنوك، كبنك أبوظبي الأول ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10، وفي بنك ميد بلغ سعر العملة السعودية للشراء عند مستوي 4.19 جنيه وللبيع 4.03، أما في البنك العربي فسجل الريال للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09.
سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصريوفي البنك الاهلي المصري، ارتفع سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية الجنيه اليوم، ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.06، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر الريال للشراء 4.25 جنيه وللبيع 4.07، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.03.
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الريال السعودي أمام الجنيه
كما حققت مستويات سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي اليوم أمام الجنيه استقرارًا لتسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.11، وفي البنك العقاري سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.05، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10، وفي بنك تنمية الصادرات فسجل الريال السعودي اليوم للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09، وفي البنك التجاري الدولي سجل الريال للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.11.
الريال السعودي أمام الجنيه
كما حققت مستويات سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي الكويتي اليوم أمام الجنيه استقرارًا لتسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.11، وفي البنك العقاري سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.05، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10، وفي بنك تنمية الصادرات فسجل الريال السعودي اليوم للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10، وفي البنك الأهلي المتحد سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09، وفي البنك التجاري الدولي سجل الريال للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.11.