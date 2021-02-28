سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28-2-2021

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28-2-202

سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري

وطرأ علي حركة تداولات سعر صرف الريال السعودي اليوم بعض التغييرات النسبية، ما بين استقرار سعر الصرف أمام الجنيه في بنوك وارتفاعه في بنوك آخري، حيث حقق سعر الريال السعودي في بنك القاهرة استقرارًا عند 4.19 جنيه، مقابل ارتفاعه في المصرف المتحد عند 4.20 جنيه.وفي التقرير التالي، نستعرض سعر الريال السعودي اليوم بشكل مفصل في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الأجنبية.أظهرت شاشات التداول مستويات سعر الريال السعودي الريال تراجعه أمام نظيره المصري في بعض البنوك، كبنك أبوظبي الأول ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10، وفي بنك ميد بلغ سعر العملة السعودية للشراء عند مستوي 4.19 جنيه وللبيع 4.03، أما في البنك العربي فسجل الريال للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09.وفي البنك الاهلي المصري، ارتفع سعر الريال السعودي أمام العملة المصرية الجنيه اليوم، ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.06، وفي بنك التعمير والإسكان بلغ سعر الريال للشراء 4.25 جنيه وللبيع 4.07، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.03.