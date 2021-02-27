تطريز «مناديل كتب الكتاب».. موضة عرائس 2021

"وكتبنا الكتاب"، يعتبر كتب الكتاب من المناسبات الجميلة، والتي تودعبه العزوبية وتنتقل إلى مرحلة جديدة فى الحياة، ويعد "منديل كتب الكتاب" من الأشياء التي تخلد ذكرى هذا اليوم، فقديمًا كان عبارة عن منديل قماش، وبعد ذلك ينسى أو يستخدم لغرض أخر.وكعادة الكثير من الأشياء حولنا، شهد "منديل كتب الكتاب" تطورًا كبيرًا ليصبح ذكرى لسنوات عديدة، وفقًا لما أكدته منه حمادة، طالبة الفرقة الثالثة بكلية الفنون التطبيقية، وصاحبة مشروع لتطريز "مناديل كتب الكتاب".قالت منة الله، إن الكثير من العرائس يتهافتون على تطريز منديل "كتب الكتاب" ليصبح ذكرى لا تنسى، مشيرة إلى أن أسعارها فى متناول الأيدى.وأضافت، أن المنديل يتم تطريزة بالخيوط، حيث يدون علية تاريخ "كتب الكتاب" بالإضافة إلى أسماء العروسين، ومراحل الزواج من بداية التعارف وحتى يوم الزفاف.وأوضحت أن شغل التطريز "الهاند ميد" يلقى ترحيبا وتقديرا من الكثيرين ويناسب جميع الفئات، لافتة إلى أن مناديل كتب الكتاب الأكثر طلبًا بين الشباب، بالإضافة إلى البورترية.