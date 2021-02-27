رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 وتقديم التظلم



الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي

وتنشر " الدستور " في ضوء خدماتها المتنوعه عن اليوم السبت 27-2-2021، رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021، والذي يحصل عليه أكثر من 14 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية عبر السطور التالية.

يجب على الراغبين في الاستعلام إلكترونيًا عن قبولهم من عدمه في معاش التكافل والكرامة والذي تقدم له أكثر من 14 مليون مواطن إتباع الخطوات التالية:-

1 - تسجيل الدخول عبر رابط بوابة الاستعلام والشكاوى من خلال هذا الرابط ( هنا ).

2 - كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة لذلك.3 - الضغط على كلمة "الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة".