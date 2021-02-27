رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 وتقديم التظلم
السبت 27/فبراير/2021 - 07:32 م
رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021، وشهد محرك البحث العالمي "جوجل" تساؤلات كثيرة عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021، وذلك بعد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة أو القبول أو تقديم الشكاوى وفقا لقرار وزارة التضامن الاجتماعي.
الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي
وتنشر "الدستور" في ضوء خدماتها المتنوعه عن اليوم السبت 27-2-2021، رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021، والذي يحصل عليه أكثر من 14 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية عبر السطور التالية.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
يجب على الراغبين في الاستعلام إلكترونيًا عن قبولهم من عدمه في معاش التكافل والكرامة والذي تقدم له أكثر من 14 مليون مواطن إتباع الخطوات التالية:-
3 - الضغط على كلمة "الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة".
1 - تسجيل الدخول عبر رابط بوابة الاستعلام والشكاوى من خلال هذا الرابط (هنا).2 - كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة لذلك.
3 - الضغط على كلمة "الاستعلام عن معاش التكافل والكرامة".
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طريقة تقديم الشكاوى في موقع معاش وكرامة الإلكتروني
ومن يرغب في تقديم شكاوى وتظلمات إلكترونيًا على عدم قبولهم في معاش برنامج تكافل وكرامة إتباع الخطوات التالية:-
1 - تسجيل الدخول عبر بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج التكافل والكرامة من "هنا".
2 - كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.
3 - الضغط على كلمة شكاوى.
4 - كتابة بيانات الراغب في تقديم الشكوى كاملة.
5 - كتابة الشكاوى المراد تقديمها بالتفصيل.
6 - الضغط على كلمة إرسال.
وتعمل الدولة المصرية جاهده لتوفير كافه الاجراءات الاحترازية والوقائية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي راح ضحيته العديد من سكان كوكب الأرض خلال الأشهر القليلة الماضية ولم يكتشف له العلماء لقاح حتى الآن.
1 - تسجيل الدخول عبر بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج التكافل والكرامة من "هنا".
2 - كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.
3 - الضغط على كلمة شكاوى.
4 - كتابة بيانات الراغب في تقديم الشكوى كاملة.
5 - كتابة الشكاوى المراد تقديمها بالتفصيل.
6 - الضغط على كلمة إرسال.
وتعمل الدولة المصرية جاهده لتوفير كافه الاجراءات الاحترازية والوقائية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي راح ضحيته العديد من سكان كوكب الأرض خلال الأشهر القليلة الماضية ولم يكتشف له العلماء لقاح حتى الآن.