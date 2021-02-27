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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة التراويح في رمضان

السبت 27/فبراير/2021 - 08:53 ص
الأوقاف
الأوقاف
أميرة العناني
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أعلنت وزارة الأوقاف عن إقامة صلاة القيام في رمضان وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها الجمعة.

وصرح وكيل الوزارة لشئون المساجد، الدكتور نوح العيسوي، بأنه يجب الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد.

وأوضحت الأوقاف، أن صلاة القيام ستقام في رمضان في المساجد التي تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كافة الضوابط القائمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين، مؤكدة أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد.

واختتمت الأوقاف بالدعاء للمولى عز وجل أن يبلغنا رمضان بخير وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

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«الأوقاف» تعلن ضوابط إقامة التراويح في رمضان

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