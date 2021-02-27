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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انطلاق اجتماع أبوشقة الموسع مع شيوخ وقيادات «الوفد»

السبت 27/فبراير/2021 - 04:46 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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بدأ، منذ قليل، اجتماع موسع بين المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وشيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات، ومساعدي رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية "نواب وشيوخا"، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة، في المقر الرئيسي للحزب بالدقي.

ويناقش الاجتماع جدول الأعمال التالي:

أولًا: عرض القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذي منحه أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبوشقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب، وصدور قرار بشأنه.

ثانيًا: عرض الموقف المالي الحالي للحزب والمتطلبات المستقبلية، وصدور قرار بشأنه.

ثالثًا: مناقشة ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد في المحافظات لها، وصدور قرار بشأنه.

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