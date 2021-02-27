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السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ القاهرة يشيد بمجهود هيئة النظافة فى مواجهة كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 02:39 م
اجتماع محافظ القاهرة
اجتماع محافظ القاهرة
مصطفى عبدالله
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شهد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماع مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل القاهرة بعد تشكيله الجديدة بديوان عام الهيئة بالعباسية، وأكد محافظ القاهرة تقديره لكل العاملين، مشيرًا إلى أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين فى الدولة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن عمال هيئة النظافة يؤدون عملهم تحت أى ظرف وهو ما بدا واضحًا فى التعامل مع موجات الأمطار التى تعرضت لها العاصمة الفترة الماضية وكذلك خلال فترة مكافحة فيروس كورونا مؤكدًا تقديم كل الدعم المادى.

وحيا محافظ القاهرة شهداء هيئة النظافة الذين قضوا نحبهم أثناء تأدية واجبهم بكل تفان، مشددًا على ضرورة استمرار التواصل مع ذويهم وتلبية احتياجاتهم عرفانًا لما قدموه.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا تمثل هيئة النظافة جزءًا رئيسيًا فيه.

وطالب محافظ القاهرة بتفعيل دور المشاركة المجتمعية فى أعمال النظافة والتجميل وحث المواطنين على المحافظة على ما يتم من أعمال.

كما طالب محافظ القاهرة بزيادة الاهتمام بالجمع السكنى وأحكام الرقابة على متعهدى الجمع، وأن تكون التعاقدات معهم صارمة وواضحة مع توقيع الغرامات الفورية وإلغاء التعاقدات فى حالة التقصير حرصًا على مصلحة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة الاعتماد بالكامل على ورش الهيئة فى عمليات الإصلاح ورفع كفاءة معدات الهيئة مع فتح الورش لأى تعاقدات خارجية للإصلاح بورش الهيئة ودراسة الاستفادة من العمال المهرة الموجودين بالهيئة فى تصنيع وتصميم البرجولات وتقديم خدمات تنسيق الحدائق للمواطنين لتعظيم الإيرادات.

واستعرض اجتماع مجلس الإدارة الذى شارك فيه اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء ابراهيم عوض السكرتير العام المساعد واللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة وأعضاء المجلس من رؤساء الأحياء ومدير مديرية الصحة الأعمال التى تمت خلال الفترة الماضية واحتياجات الهيئة لرفع كفاءة العمل بها.

وقد أنشئت الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بالقرار الجمهوري رقم 284 لسنة 1983 وقد تضمن القرار اختصاصات الهيئة وتشكيل مجلس الإدارة والموارد المالية للهيئة، ويتكون مجلس الإدارة من رئيس مجلس الإدارة، ومستشار مجلس الدولة والسكرتير العام لمحافظة القاهرة، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير مديرية الشئون الصحية، واستشاري بيئي، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة والرقابة، ورئيس الادارة المركزية للانارة، ورئيس الإدارة المركزية للنظافة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والمستشار القانوني للهيئة، والمستشار القانوني للمحافظ، ورؤساء أحياء المرج والمطرية وحلوان والبساتين.

وفي نهاية الاجتماع قام مجلس ادارة الهيئة بمنح المحافظ درع الهيئة.

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